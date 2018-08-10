Минюст зарегистрировал приказ об индексации оптовых цен на газ для промышленности

Ранее антимонопольное ведомство сообщало, что индексация уровня оптовых цен на газ соответствует проводимой ФАС России политике «инфляция минус» и параметрам одобренного правительством прогноза социально— экономического развития на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.