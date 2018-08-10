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Минюст зарегистрировал приказ об индексации оптовых цен на газ для промышленности
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Минюст зарегистрировал приказ об индексации оптовых цен на газ для промышленности 

ТАСС 8 минут назад
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Минюст зарегистрировал приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о повышении оптовых цен на газ на 3,4%. Об этом говорится в пятницу в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Ранее антимонопольное ведомство сообщало, что индексация уровня оптовых цен на газ соответствует проводимой ФАС России политике «инфляция минус» и параметрам одобренного правительством прогноза социально— экономического развития на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Решение касается цен на газ, добываемый "Газпромом" и его дочерними компаниями и реализуемый потребителям в РФ. Согласно планам правительства, в 2019 году индексация оптовых цен на газ планируется на уровне 3,1%, в 2020 году — на 3%.
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