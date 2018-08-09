Июньская динамика сводного опережающего индекса указывают на ослабление экономического роста в ОЭСР

Данные сводного опережающего индекса (Composite Leading Indicators, CLI) от Организации экономического сотрудничества и развития указывают на ослабление темпов роста в регионе ОЭСР в целом. Индекс CLI для ОЭСР уменьшился в июне до 99,8 пункта с 99,9 пункта в мае и 100 пунктов в апреле.

Общий индикатор для стран «большой семерки» также немного снизился — до 99,9 пункта в июне со 100 пунктов в мае и апреле соответственно. В частности, в Великобритании индекс опустился с 99,1 до 99 пунктов, в Канаде — с 99,8 пункта в мае до 99,7 в июне, в Германии — со 100,2 до 100,1 пункта, во Франции — с 99,8 до 99,7, в Италии — со 100,2 пункта до 100,1.

Индекс CLI показывает ослабление темпов роста и в зоне евро в целом: показатель уменьшился до 99,9 пункта в июне со 100 пунктов в мае и 100,1 в апреле.

Среди основных стран с развивающейся экономикой рост набирает обороты в Китае (индекс CLI поднялся с 99,4 до 99,8 пункта) и Индии (повышение со 101,2 до 101,4), в то время как в Бразилии и России зафиксировано ослабление темпов роста: индекс опустился со 103,5 до 103,3 и со 100,5 до 100,4 пункта соответственно. Уточним, что Китай, Индия, Бразилия и Россия в настоящий момент не являются членами ОЭСР. Все они были приглашены для переговоров о возможном расширении организации, однако в марте 2014 года ОЭСР приостановила принятие России.