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Спикер парламента Монголии и официальный представитель ВБ обсудили прогресс во взаимном экономическом сотрудничестве
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Спикер парламента Монголии и официальный представитель ВБ обсудили прогресс во взаимном экономическом сотрудничестве 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Улан-Батор, 8 августа /Синьхуа/— С целью обсуждения проектов сотрудничества между Монголией и Всемирным банком спикер монгольского парламента Миеэгомбын Энхболд провел встречу с директором ВБ по Китаю, Монголии и Южной Корее Бертом Хоффманом в Улан-Баторе во вторник. Об этом сегодня сообщила пресс-служба парламента Монголии.
М. Энхболд отметил, что монгольская сторона удовлетворена проектами и программами, реализуемыми Всемирным банком и Международным валютным фондом, которые приносят конкретные результаты, демонстрируя положительные показатели в экономике Монголии.
М. Энхболд также сообщил Б. Хофману о текущем состоянии экономики страны и о новых законах, принятых монгольским парламентом на протяжении всей весенней сессии 2018 года.
Со своей стороны, Б. Хофман отметил, что парламент и правительство Монголии приложили большие усилия для преодоления главных макроэкономических проблем, стоящих перед страной два года назад.
При этом он добавил, что по мере увеличения объемов прямых иностранных инвестиций в Монголию и роста экспорта угля, макроэкономика страны стабилизируется.
Б. Хофман заявил, что поскольку глобальные экономические факторы, особенно экономическая ситуация Китая и России, может повлиять на экономический рост Монголии, меры по предотвращению непредвиденных рисков, связанных с их политикой, будут иметь большое значение.
Спикер отметил, что парламент Монголии одобрил проект правительства по запуску IPO Erdenes Tavan Tolgoi, который подразумевает размещение 30 процентов акций компании на иностранных фондовых биржах, и в настоящее время правительство работает над этим. —0—
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