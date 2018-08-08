Спикер парламента Монголии и официальный представитель ВБ обсудили прогресс во взаимном экономическом сотрудничестве

Улан-Батор, 8 августа / Синьхуа /— С целью обсуждения проектов сотрудничества между Монголией и Всемирным банком спикер монгольского парламента Миеэгомбын Энхболд провел встречу с директором ВБ по Китаю, Монголии и Южной Корее Бертом Хоффманом в Улан-Баторе во вторник. Об этом сегодня сообщила пресс-служба парламента Монголии.

М. Энхболд отметил, что монгольская сторона удовлетворена проектами и программами, реализуемыми Всемирным банком и Международным валютным фондом , которые приносят конкретные результаты, демонстрируя положительные показатели в экономике Монголии.

М. Энхболд также сообщил Б. Хофману о текущем состоянии экономики страны и о новых законах, принятых монгольским парламентом на протяжении всей весенней сессии 2018 года.

Со своей стороны, Б. Хофман отметил, что парламент и правительство Монголии приложили большие усилия для преодоления главных макроэкономических проблем, стоящих перед страной два года назад.

При этом он добавил, что по мере увеличения объемов прямых иностранных инвестиций в Монголию и роста экспорта угля, макроэкономика страны стабилизируется.

Б. Хофман заявил, что поскольку глобальные экономические факторы, особенно экономическая ситуация Китая и России, может повлиять на экономический рост Монголии, меры по предотвращению непредвиденных рисков, связанных с их политикой, будут иметь большое значение.

Спикер отметил, что парламент Монголии одобрил проект правительства по запуску IPO Erdenes Tavan Tolgoi, который подразумевает размещение 30 процентов акций компании на иностранных фондовых биржах, и в настоящее время правительство работает над этим. —0—