Капитуляция рубля: российская валюта отправилась в свободное падение

Москва, 8 августа — «Вести. Экономика». Рубль капитулирует: сегодня на торгах на валютной секции Мосбиржи российская валюта теряет к доллару и евро около 1,5%.

Скорость, с которой поднимаются котировки валютных пар, говорит лишь об одном — началась очередная атака на финансовый рынок страны. Цифры на экранах мониторов меняются молниеносно: сверхскоростные торговые роботы знают свое дело, и нечто подобное мы уже переживали не один раз.

Возможные санкции США в отношении России, напомним, включают не только запрет на торговлю новыми ОФЗ сроком свыше 14 дней, но и с операции с крупнейшими российскими банками, а это фактически означает отключение от долларовой системы.

Почему обвал рубля начался именно сейчас, а не пару дней назад, когда все это было уже известно? Ответ очевиден — крупные спекулянты просто искали подходящий момент, чтобы застать участников рынка врасплох.

Впрочем, можно было заметить, как акции госбанков стремительно теряют свою стоимость. Так, например, бумаги Сбербанка торгуются уже ниже 200 руб.

Отметим, что все это происходит на фоне еще стабильной нефти. Если цены на «черное золото» начнут стремительно снижаться, очевидно, это станет дополнительным ударом по рублю.

В том, что спекулянты не знают меры, можно легко убедиться на примере Турции, где курс лиры уже достиг новых исторических рекордов, а доходности облигаций превысили 20%.

Стоит также отметить, что многих экономистов удивляют действия властей. Во-первых, Минфин сам провоцирует девальвацию валюты, скупая ее колоссальными объемами каждый месяц. Во-вторых, правительство и весь экономический блок не устают рассказывать про стабильность, которая на самом деле граничит со стагнацией. Никаких четких мер, направленных на рост экономики, нет, и любые реформы упираются в желание сохранить стабильность.

Вряд ли кто-то из известных экономистов понимает, зачем в такой ситуации повышать налоги, окончательно убивая все попытки экономического ускорения.

Кроме того, нужно понимать, что в текущей мировой ситуации нет никакой защиты от финансовых потрясений, а рынки легко могут довести любую экономику до состояния коллапса.