Рубль продолжает капитулировать

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Курс евро превысил 75 рублей 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Курс евро впервые с 8 мая превысил 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс евро вырос на 1 рубль и 45 копеек, составив 75,10 рубля.
Курс доллар увеличился на 1 рубль и 31 копейку — до 64,80 рубля.
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