Рубль продолжает капитулировать

Курс евро превысил 75 рублей

Курс евро впервые с 8 мая превысил 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро вырос на 1 рубль и 45 копеек, составив 75,10 рубля.

Курс доллар увеличился на 1 рубль и 31 копейку — до 64,80 рубля.