Рынки потеряли ориентиры

Мировые рынки лишены интересных экономических отчётов, которые могли бы повлиять на них. Ожидается, что некоторое оживление возможно 10 августа, когда свою статистику опубликуют Великобритания и США. Сейчас же инвесторам ничего не остаётся, кроме как мониторинга событий, разворачивающихся вокруг торговой войны Вашингтона и Пекина.

В свойственной им манере, рынки убегают от рисков после недолгого затишья — администрация американского лидера Дональда Трампа заявила о новом списке китайских товаров, которые в отношении которых с 23 августа введут пошлины. Данный шаг порождает очередную волну беспокойства по поводу будущих перспектив экономического роста, считает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко

Однако на этот раз никакой паники на финансовых рынках не было. Во многом это не случилось из-за того, что опубликованные данные КНР по импорту и экспорту показали хорошие результаты. А это своего рода сигнал, что конфликт не оказывает сильного влияния на торговлю.

Т.к. других ориентиров не осталось, валюты последовали за настроениями в отношении риска. Пара доллар/иена вернулась к отметке 111 на фоне повышенного спроса на японскую валюту. Однако потенциал падения доллара в паре с иеной довольно ограничен.