Аналитики оценили возможности негативного и позитивного сценариев изменения курса рубля в связи с растущим долларом

Вероятность принятия новых санкций в нынешнем виде не очень высока, в связи с чем эксперты считают, что в базовом сценарии рубль должен укрепиться. Другими словами вернуться в к нижней границе диапазона, сформированного после апрельских санкций, к отметке 60-61 рублей за доллар.

Курс рубля к доллару

На открытии торгов Московской биржи курс рубля продолжил резко снижаться на фоне сообщений о санкциях, накануне анонсированных Госдепом США . Впервые с ноября 2016 года курс превысил отметку 66 рублей за доллар, евро поднялся выше 77 рублей. Спустя час торгов рубль компенсировал половину утренних потерь против основных резервных валют, но все еще теряет порядка 60-70 копеек к доллару и евро.

«Если рассматривать ситуация с фундаментальной точки зрения, то без учета санкционного момента пара рубль — доллар США на рынке Московской биржи должна торговаться в диапазоне 55,5 — 61 рубль за доллар. Нынешний курс связан с рублевыми интервенциями Минфина , который с начала 2017 года выкупает всю валютную выручку с рынка на поступающие в бюджет сверхдоходы от продажи нефти дороже 40 долларов за баррель.

Другими словами, мы живем при курсе рубля, который соответствует 40 долларам за баррель, все остальное выкупает Минфин. Диапазон 55,5 — 61 рубль за доллар сохранялся весь 2017 год и первый квартал 2018 года, но в апреле на него наложились американские санкции, в связи с чем диапазон сместился на 5 рублей вверх», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин

В свою очередь замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева не исключает, что рубль вновь может дойти до исторических максимумов, хотя и ожидает новую коррекцию курса российской валюты. Аналитик отмечает, что новые санкции остаются на уровне законопроекта, который еще не принят конгрессом. Хотя такую жесткость по отношению к российскому госдолгу и госбанкам в новых санкциях не закладывали даже эксперты. Ситуацию усугубляет серьезная политическая составляющая документа.

«Более того, ряд уважаемых международных экспертов предполагает, что новый законопроект может быть принят в текущем виде без смягчающих поправок. Ожидания экспертов переходят на рынок, поэтому инвесторы полагают, что документ может быть принят без изменений.

Если это произойдет, то рубль обновит исторические максимумы, что повлияет на политику Центробанка , который может взять курс в сторону увеличения ключевой процентной ставки. Кроме того, существует риск ускорения темпов роста годовой инфляции. Пока ситуация для российской валюты складывается не самая благоприятная, но возможно, в пятницу мы увидим какую-то коррекцию», — предполагает Кокорева.

Перспективы укрепления рубля

При этом, по мнению эксперта «Альпари», факторов поддержки у рубля сегодня фактически нет. Рубль уже не реагирует на нефть, да и в принципе нефть начинает корректироваться. Интервенции Минфина на внутреннем рынке даже в случае каких-то благоприятных событий не дают укрепиться рублю.

Экономическая статистика неоднородная — одни показатели хорошие, а другие плохие, а ко всему прочему а фоне негатива иностранные инвесторы выходят из ОФЗ. Решение конгрессменов по санкциям против РФ прибавит ясности в вопросе курса рубля, отмечает Кокорева.

«Сегодня в США обсуждается сразу два санкционных документа против России. Первым считается документ двух сенаторов, который может быть принят до выборов в конгресс в начале ноября 2017 года. За второй инициативой стоит администрация президента США и эти санкции могут быть приняты уже в августе. Положительное решение по санкциям хоть по одному документу может сдвинуть диапазон по паре доллар-рубль еще на 5 рублей вверх до 65-70 рублей за доллар.

В то же время вероятность принятия этих инициатив в нынешнем виде не очень высока, в связи с чем мы считаем, что в базовом сценарии рубль должен укрепиться. Другими словами вернуться в к нижней границе диапазона, сформированного после апрельских санкций, к отметке 60-61 рублей за доллар. Если же будут введены санкции, то доллар длительное время будет стабильно торговаться в диапазоне 65-70. А так как доллар самая ликвидная валюта на Московской бирже, то и все основные валюты подстроятся под общую динамику рынка», — прогнозирует Нигматуллин.