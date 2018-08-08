Иностранные инвестиции в Москву выросли более чем на четверть

Инвестиции иностранных компаний в Москву в 2017 году выросли на 28,4% по сравнению с 2016-м годом, рассказала заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина

По ее словам, в столицу было вложено 83,9 миллиарда долларов инвестиций, что составляет 56,3% от инвестиций во всю страну.

Вице-мэр отметила, что такой инвестиционный рост стал возможен благодаря планомерной работе города по улучшению инвестиционного климата, упрощению административных процедур, развитию новых инвестиционных инструментов.

"Не случайно именно в 2017 году Москва первой в России заключила офсетный контракт по локализации на своей территории современного производства лекарств, вошла в Топ-5 рейтинга инвестиционной привлекательности городов Европы Financial Times ", — сказала Сергунина.

Глава столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов напомнил, что благодаря Москве, чей вклад составляет 70%, Россия поднялась на пять пунктов в рейтинге Всемирного банка Doing Business, опередив Италию и Бельгию.

Ранее сообщалось, что в Москве откроют бесплатную онлайн-академию для предпринимателей. Благодаря виртуальной академии представители малого и среднего бизнеса смогут бесплатно узнать, как открыть собственное дело и сделать его успешным.