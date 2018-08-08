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ГДР Сбербанка в Лондоне дешевеют более чем на 6%, к минимуму с августа 2017 г
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ГДР Сбербанка в Лондоне дешевеют более чем на 6%, к минимуму с августа 2017 г 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Бумаги Сбербанка на Лондонской фондовой бирже дешевеют более чем на 6%, приближаясь к минимуму с 22 августа 2017 года, согласно данным торгов.
По состоянию на 14.15 мск глобальные депозитарные расписки (ГДР) Сбербанка снижались в цене на 6,11% — до 12,3 доллара, при этом ранее в ходе торгов стоимость уже опускалась до 12,28 доллара. В конце августе 2017 года ГДР крупнейшего российского банка торговались на уровне 12,255 доллара.
В среду расписки банка потеряли сразу 1,3% на открытии торгов, опустившись до 12,93 доллара с 13,1 доллара на предыдущем закрытии. Слегка выровнявшись к 10.40 мск, ГДР Сбербанка продолжили дешеветь.
На торгах Московской биржи обыкновенные акции Сбербанка падают в цене более чем на 4%, его привилегированные акции теряют более 3% при стремительном падении рубля к основным иностранным валютам в среду на фоне усиления санкционной риторики, следует из данных торгов.
К 14.21 мск привилегированные акции Сбербанка падали на 3,7%, обыкновенные на 4,45%. При этом индекс Мосбиржи снижается на 1,09%.
Курс доллара расчетами «завтра» на 14.21 мск среды рос на 1,1 рубля, до 64,59 рубля, курс евро — на 1,2 рубля, до 74,85 рубля, следует из данных Московской биржи.
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