Аналитики дали прогноз относительно дальнейшего курса рубля

Курс рубля начал снижаться на фоне сообщений о планирующихся санкциях США.

Аналитики полагают, что в ближайшее время рубль вернется к предыдущим показателям, так как первая эмоциональная реакция инвесторов на санкции спадает.

Аналитик УК «Альфа-капитал» Дарья Желаннова отмечает, что падение рубля — временное явление.

По мнению Желанновой, высока вероятность того, что рубль отыграет значительную часть потерь уже в обозримом будущем, если не будет новых внешних шоков и сохранятся высокие цены на нефть, передает "Российская газета"