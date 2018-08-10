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Аналитики дали прогноз относительно дальнейшего курса рубля
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Аналитики дали прогноз относительно дальнейшего курса рубля 

Вечерняя Москва 20 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Курс рубля начал снижаться на фоне сообщений о планирующихся санкциях США.
Аналитики полагают, что в ближайшее время рубль вернется к предыдущим показателям, так как первая эмоциональная реакция инвесторов на санкции спадает.
Аналитик УК «Альфа-капитал» Дарья Желаннова отмечает, что падение рубля — временное явление.
По мнению Желанновой, высока вероятность того, что рубль отыграет значительную часть потерь уже в обозримом будущем, если не будет новых внешних шоков и сохранятся высокие цены на нефть, передает "Российская газета".
Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин полагает, что курс американской валюты на следующей неделе может вернуться к отметке в 63-64 рубля. По его словам, на российскую валюту окажет влияние изменения индекса доллара США и изменений цен на «черное золото».
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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