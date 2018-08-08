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Доллар подорожал до двухлетнего максимума
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Доллар подорожал до двухлетнего максимума 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
В среду на Московский бирже рубль резко слабеет. К 13.40 мск курс доллара вырос на 1,15 руб. до 64,6 руб. — это максимальное значение с ноября 2016 г. Евро укрепился на 1,36 руб. до 74,93 руб., превысив порог в 74 руб. впервые с начала мая.
Основное давление на рубль оказали заявления о предстоящих санкциях, говорит аналитик «Альфа капитала» Дарья Желаннова. С учетом того, что летом активность на рынке низкая, на курсе мгновенно сказываются любые озвученные инициативы, замечает она. Опубликованные подробности законопроекта стали ключевым фактором, согласен старший аналитик БКС Сергей Суверов: оказалось, что санкции затронут как энергетический сектор и операции с российским госдолгом, так и российские госбанки.
«Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» был внесен в Сенат США 3 августа. В среду «Коммерсант» опубликовал подробности законопроекта со ссылкой на текст документа. По информации «Коммерсанта», законопроект предусматривает запрет операций в США и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и ВЭБа. Он также включает запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель — но только с новыми выпусками.
Появилось понимание, что в том или ином виде санкции все же будут усилены, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. «Если же реализуется худший сценарий и в SDN-список попадут такие банки, как ВТБ или Сбербанк, вполне вероятно ослабление рубля в масштабах 2014 г.», — опасается он.
Однако необходимо обратить внимание, что пока это все же только инициатива, подчеркивает Желаннова, указывая, что далеко не всегда сенат США реализует заявленные законопроекты в полной мере. «Стопроцентной вероятности в том, что законопроект будет принят в текущем виде, нет», — согласен Суверов. По его мнению, дальнейшие колебания курса будут по-прежнему привязаны к геополитике и будут зависеть от того, как пройдет законопроект в конгрессе США.
Кроме того, нельзя забывать и про фундаментальные факторы, традиционно влияющие на курс, напоминает Порывай: это выплаты дивидендов, валютные интервенции Минфина, а также завершение налогового периода и соответственно снижение продаж валюты.
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