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Рост погрузки в Пермском регионе СвЖД за семь месяцев текущего года составил 3,6%
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Рост погрузки в Пермском регионе СвЖД за семь месяцев текущего года составил 3,6% 

ТАСС 2 часа назад
ПЕРМЬ, 8 августа. /ТАСС/. В Пермском регионе Свердловской железной дороги (СвЖД) погружено 26,3 млн тонн грузов, что выше аналогичного уровня прошлого года на 3,6%, следует из сообщения магистрали.
С начала года в Прикамье погружено: — нефти и нефтепродуктов — 5 млн тонн (+4,6% по сравнению с 7 месяцами 2017 года); — химических и минеральных удобрений — 8,4 млн тонн (-1,3%); — промышленного сырья и формовочных материалов — 6,5 млн тонн (+0,7%); — строительных грузов — 1,6 млн тонн (+7,6%); — химикатов и соды — 1,4 млн тонн (+4,5%) — черных металлов — 138,2 тыс. тонн (+127,9%); — лома черных металлов — 272,3 тыс. тонн (+14,2%); — руды железной и марганцевой — 113,2 тыс. тонн (+96,4%); — цемента — 489,7 тыс. тонн (+14%); — лесных грузов — 505,8 тыс. тонн (+10,3%).
Грузооборот с января по июль составил 30,4 млрд тарифных тонно-км (+1%).
В июле 2018 года в Пермском регионе СвЖД погружено 3,7 млн тонн грузов, что ниже аналогичного уровня прошлого года на 1,4%. Грузооборот составил 4,1 млрд тарифных тонно-км (-2,4%).
В целом погрузка на сети СвЖД за семь месяцев текущего года составила 81,5 млн тонн, что на 0,03% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Доля высокодоходных грузов в общей погрузке региона достигла 61,3%. Наилучшая динамика с января по июль достигнута по нефтепродуктам, черным металлам, лому черных металлов, химикатам, бумаге, грузам в контейнерах.
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