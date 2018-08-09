ФАС сообщила о картельном сговоре на торгах в Петербурге

Санкт-Петербургское УФАС России установило нарушения закона о конкуренции в действиях девяти компаний, сообщает пресс-служба ведомства.

По поручению ФАС России петербургское управление антимонопольной службы провело внеплановые проверки 237 аукционов на поставку медицинского оборудования, лекарств и мебели для медицинских учреждений города на сумму более 1 млрд рублей.

Установлено, что компании торговались с одинаковых ip-адресов, а в заявках был указан один и тот же юридический адрес и контактная электронная почта. Все девять компаний оказали содействие в проведении расследования и признали участие в картельном сговоре.