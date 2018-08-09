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ФАС сообщила о картельном сговоре на торгах в Петербурге
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ФАС сообщила о картельном сговоре на торгах в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 15 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Санкт-Петербургское УФАС России установило нарушения закона о конкуренции в действиях девяти компаний, сообщает пресс-служба ведомства.
По поручению ФАС России петербургское управление антимонопольной службы провело внеплановые проверки 237 аукционов на поставку медицинского оборудования, лекарств и мебели для медицинских учреждений города на сумму более 1 млрд рублей.
Установлено, что компании торговались с одинаковых ip-адресов, а в заявках был указан один и тот же юридический адрес и контактная электронная почта. Все девять компаний оказали содействие в проведении расследования и признали участие в картельном сговоре.
«Мы провели очень большую работу по проверке медицинских торгов, — руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров. — Следующий шаг — это тотальный мониторинг петербургских госзакупок».
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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