Букмекерские конторы вернули игрокам более 200 миллионов рублей

Игроки на ставках смогли получить свои деньги обратно. В период с 2012 по 2018 год букмекерские конторы вернули им свыше 200 миллионов рублей, сообщил сайт «Утро.ру».

По данным «Рейтинга Букмекеров», почти 171 миллион рублей возвращены на российском рынке. Средства вернули после жалоб от игроков.

При этом лишь 15% жалоб игроков на российские букмекерские конторы были признаны обоснованными и удовлетворены. Чуть более 20% претензий не удалось решить в пользу игрока, несмотря на то что их сочли обоснованными.