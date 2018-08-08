Курс доллара превысил 65 рублей

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости . Курс евро поднялся выше 75 рублей впервые с 8 мая, доллар пробил планку в 65 рублей впервые с 11 апреля, следует из данных Московской биржи

Отмечается, что рубль снижается почти на два процента к доллару и евро под давлением распродаж российской валюты из-за рисков ужесточения санкционного давления США на Россию.

Курс доллара расчетами «на завтра» к 15:54 мск снижался на 1,44 рубля, до 64,93 рубля, курс евро — на 1,51 рубля, до 75,16 рубля.

Ранее в среду доллар подскакивал до 65,05 рубля, когда рынок на тот момент полностью отыграл санкции против "Русала" , — после этого доллар стоил меньше. Евро поднимался до 75,28 рубля.

Фактор нефти не учитывается

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский считает, что Фундаментальных причин для обвала курса рубля против основных резервных валют нет. По его словам, доллар после эмоциональных покупок на фоне спекуляций вернется в диапазон 63,4-64,2 рубля.

"Между тем, фундаментальных причин для обвала рубля, как это было в 2014 году — нет. Тогда нефть провалилась в цене в 2 раза — в район 50 долларов за баррель. Сейчас на фоне антииранских санкций, напротив, есть потенциал ее роста выше 80 долларов за баррель — к максимуму с ноября 2014 года. То есть риски снижения притока валюты в нашу страну и соответственно ее дефицита — малы, а фактор возможного роста нефти к 80 долларам сейчас не учитывается", — рассуждает Рожанковский.

Что касается возможности отключения российских банков от системы передачи информации о платежах SWIFT, так эта тема также не нова — известна с 2014 года, и за 4 года не воплотилась в жизнь, как и риски введения санкций против госдолга, говорит он.

"Это невыгодно и самим американцам. Здесь работает много иностранных, в том числе и американских, компаний, да то же диппредставительство — как они будут получать деньги? К тому же противником такого радикального санкционного проекта остается глава Минфина США Стивен Мнучин ", — считает эксперт.

Риски невелики

Как считает начальник аналитического департамента управляющей компании «БКС» Сергей Суверов , возможное введение санкций США против российского госдолга ограничится только новыми выпусками ОФЗ и не затронет уже обращающиеся на рынке.

Кроме того, по его мнению, это не приведет к сильному падению рубля, оно ограничится 5-7 процентами против доллара.

"Риски введения санкций США против госдолга России невелики. Однако, если они и будут введены, то только против новых выпусков долговых госбумаг. Между тем, последние размещения показывают, что основными их покупателями являются российские банки и пенсионные фонды", — заключил Суверов.

Новые антироссийские санкции

На прошлой неделе группа республиканцев и демократов внесла на рассмотрение конгресса США законопроект под названием «Защита американской безопасности от кремлевской агрессии». Документ предусматривает новые санкции против России, в частности ограничения против госдолга.

Основанием для новых санкций сенаторы считают «продолжающиеся попытки России вмешаться в выборы в США», а также ее действия в Сирии и на Украине.

По словам одного из авторов законопроекта Линдси Грэма, предлагаемые меры станут «самыми тяжелыми из когда-либо введенных».