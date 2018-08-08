Банки.ру и «БКС Брокер» запустили спецпредложение «Инвестиции в Pepsi без риска»

Посетители портала могут инвестировать в акции компании Pepsi с гарантированной доходностью на специальных условиях.

При росте цены акций Pepsi на 10% и более инвестор получает доходность 12% годовых за шесть месяцев. В случае подорожания акций Pepsi менее чем на 10% или падения котировок на любую величину инвестор получает гарантированную доходность 3,1% годовых.

Пользователи Банки.ру получают увеличенную гарантированную доходность — 3,1% годовых вместо стандартной ставки 3%, а также могут инвестировать с минимальной суммой 80 тыс. рублей вместо стандартной суммы 300 тыс. рублей.

Инвестиционная программа относится к защитным структурным продуктам. Такие стратегии подходят тем, кто хочет попробовать инвестировать в акции и получить большую доходность в случае исполнения условий продукта, при этом не рискуя своими деньгами. Структурный продукт — срочный внебиржевой контракт. Он не является банковским вкладом и не застрахован АСВ.

Чтобы получить скидку, нужно оформить заявку на сайте Банки.ру и получить промокод, дождаться звонка представителя « БКС Брокер » и получить консультацию, оформить документы в «БКС Брокер».

Продуктовый виджет