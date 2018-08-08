Ещё
Банки.ру и «БКС Брокер» запустили спецпредложение «Инвестиции в Pepsi без риска»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Рубль обвалился
Рубль обвалился
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.67
$
64.05
74.92
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.07
–0.46 Золото
1211.03
+0.11 РТС
1135.13
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1592
–0.0137
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Банки.ру и «БКС Брокер» запустили спецпредложение «Инвестиции в Pepsi без риска» 

Банки.ру 32 минуты назад
Посетители портала могут инвестировать в акции компании Pepsi с гарантированной доходностью на специальных условиях.
При росте цены акций Pepsi на 10% и более инвестор получает доходность 12% годовых за шесть месяцев. В случае подорожания акций Pepsi менее чем на 10% или падения котировок на любую величину инвестор получает гарантированную доходность 3,1% годовых.
Пользователи Банки.ру получают увеличенную гарантированную доходность — 3,1% годовых вместо стандартной ставки 3%, а также могут инвестировать с минимальной суммой 80 тыс. рублей вместо стандартной суммы 300 тыс. рублей.
Инвестиционная программа относится к защитным структурным продуктам. Такие стратегии подходят тем, кто хочет попробовать инвестировать в акции и получить большую доходность в случае исполнения условий продукта, при этом не рискуя своими деньгами. Структурный продукт — срочный внебиржевой контракт. Он не является банковским вкладом и не застрахован АСВ.
Чтобы получить скидку, нужно оформить заявку на сайте Банки.ру и получить промокод, дождаться звонка представителя «БКС Брокер» и получить консультацию, оформить документы в «БКС Брокер».
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
Фондовые торги в РФ стартовали в минусе Росстат: годовая инфляция в РФ в июле ускорилась до 2,5% Кредиторы «Домашних денег» подготовили письмо в ЦБ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа стоимость самой дешевой квартиры России11
Как Россия обойдет долларовые санкции США111
Рубль обвалился13
Рубль продолжает капитулировать51
Доллар и евро преодолели психологическую отметку104
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение