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Си Цзиньпин распорядился увеличить добычу нефти в Китае
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Си Цзиньпин распорядился увеличить добычу нефти в Китае 

Ведомости 36 минут назад
Китайские нефтедобывающие госкомпании China National Petroleum Corp. (CNPC) и China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) увеличат добычу нефти и газа в Китае по распоряжению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сегодня сообщили официальные сайты обеих корпораций, пишет «Интерфакс».
Обе компании сообщили о получении «важных распоряжений» от Си Цзиньпина, сводящихся к наращиванию собственной добычи ради укрепления энергетической безопасности страны.
CNPC намерена выполнить распоряжение Си Цзиньпина о наращивании добычи и разведки нефти и газа в Китае, говорится в сообщении, будет развивать нефтедобычу в ключевых регионах и примет «революционные меры» для ее устойчивого роста.
CNOOC заявила о намерении принять «адресные меры» для увеличения добычи нефти и газа, а также расширить геологоразведку, включая глубоководные исследования. «Мы должны действовать смело, решительно, не упуская открывшихся стратегических возможностей для форсированного развития», — говорится в заявлении крупнейшей шельфовой нефтекомпании Китая.
На этой неделе США восстановили первую часть санкций против Ирана. Второй пакет, включающий санкции, направленные на иранский энергетический сектор и сделки с нефтью, будет реализован 5 ноября.
Китай сильно зависит от импорта энергоносителей, ввозя нефть в том числе из Ирана, и при этом планирует повысить ввозные пошлины на американские нефть и газ в ответ на торговые ограничения США. Добыча нефти в Китае в первом полугодии уменьшилась на 2%. Снижение производства нефти в стране отмечено третий год подряд, сообщало агентство Bloomberg.
Накануне регулятор США объявил об увеличении суммы китайского импорта, облагаемого повышенными пошлинами, до $50 млрд с 23 августа. Китай уже объявил, что в случае новых американских импортных пошлин ведет собственные пошлины в размере до 25% импорт из США объемом около $60 млрд
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