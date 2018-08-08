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Объем привлечения средств через ICO в мире во II квартале вырос в 2,5 раза
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Объем привлечения средств через ICO в мире во II квартале вырос в 2,5 раза 

Прайм 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Объем средств, привлеченных через ICO, за второй квартал 2018 года в мире вырос в 2,5 раза в квартальном выражении — до 8,359 миллиарда долларов, говорится в исследовании рейтингового агентства ICORating, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Таким образом, с начала 2018 года в ходе ICO мировые компании собрали более 11,69 миллиарда долларов. Для сравнения: за весь 2017 год этот показатель составил 6,184 миллиарда долларов.
"Более 8,359 миллиарда долларов средств было собрано за квартал 827 проектами против более 3,331 миллиарда долларов, собранных за первый квартал года. Таким образом, квартальный рост объема привлеченных средств составил 151%. На проект EOS приходится большая часть собранных за квартал средств, он собрал за длившееся год ICO более 4,197 миллиарда долларов", — говорится в документе.
Данные показатели учитывают лишь средства, собранные в ходе завершившихся ICO. Согласно исследованию, лишь половина проектов, собиравших с начала этого года средства через ICO, смогли получить более 100 тысяч долларов. Средняя продолжительность всех ICO составляла 63 дня. Лишь три проекта сумели собрать необходимые им средства за один день.
Страны-лидеры по числу зарегистрированных компаний, проводивших ICO в минувшем квартале, — Сингапур (57 проектов, собрано 574,8 миллиона долларов), США (70 проектов, собрано 393,7 миллиона долларов) и Великобритания (49 проектов, собран 301 миллион долларов). Данные по России в статистике не приводятся, однако указывается, что с участием российских членов команд было проведено 85 ICO-проектов и собрано 264,2 миллиона долларов.
ICO (Initial Coin Offering) — первоначальное размещение цифровых монет — проводят компании, которые хотят привлечь капитал. В отличие от IPO (первичного размещения акций), вместо акций они выпускают цифровые «токены» (монеты). Инвестором может стать каждый, у кого есть криптовалютный кошелек на любой платформе. При ICO инвесторы не могут впоследствии конвертировать токены в акции, а имеют право на получение некоторого объема товаров и услуг с этого проекта после его запуска.
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