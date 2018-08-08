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Эксперт: риски для рубля могут сохраниться до ноября
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Эксперт: риски для рубля могут сохраниться до ноября 

Банки.ру 26 минут назад
Ослабление рубля к основным валютам связано с санкционным давлением, но оно может существенно снизиться после выборов в конгресс США в начале ноября, считает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.
Сегодня на открытии торгов Московской биржи рубль начал терять позиции. По состоянию на 14:00 мск стоимость единой европейской валюты превысила отметку в 75 рублей. Доллар едва не пробил уровень в 65 рублей. Максимальное значение, достигнутое к середине торговой сессии, — 64,78. При этом наблюдается распродажа на рынке ОФЗ. Индекс государственных облигаций RGBI-g потерял 0,4%.
«В основном бумаги продают нерезиденты, потому что они опасаются новых санкций. В случае ограничений на покупку российского госдолга им придется в будущем выходить из активов по еще более низким ценам. Но мы считаем, что это именно эмоциональный и спекулятивный всплеск. Он продиктован тем, что в ноябре в США состоятся выборы в конгресс. Перед этим усиливается антироссийская риторика. После выборов драйверов для ужесточения ограничений против России, по всей видимости, станет меньше», — полагает Нигматуллин.
По его словам, вероятность введения жестких санкций не очень высока. А значит, можно ожидать укрепления рубля к концу года.
«Без внешнего негатива фундаментально обоснованный курс при интервенциях Минфина — 55—65 рублей за доллар. Как показали апрельские ограничения, санкционные риски переложились на рубль, сдвинув диапазон до 60—65 рублей за доллар. Это так называемый «геополитический дисконт». Он увеличится, если будет еще один раунд санкций. То есть мы перейдем в диапазон 65—70 рублей за доллар. Однако после выборов в конгресс США мы ожидаем укрепление рубля. В нашем базовом сценарии это уровень 58,7 по паре доллар/рубль», — заключает Нигматуллин.
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