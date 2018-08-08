России хотят запретить использование доллара

В США рассматривается «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля — 2018», предложенный группой сенаторов от обеих партий.

Билль предлагает признать РФ государством-спонсором терроризма (наравне с Ираном, КНДР и Сирией), обязать Москву вернуть Крым Украине, отказаться от поддержки сепаратистов на востоке Украины, в Грузии и Молдавии, а также режима президента Сирии Башара Асада

Чтобы российские власти ощущали себя как на раскаленной сковородке, сенаторы предлагают заблокировать возможность долларовых расчетов для ключевых участников банковской системы страны.

Операции российских банков с безналичными долларами станут практически невозможными, и заморозка или принудительная конвертация долларовых вкладов в рубли станет неизбежной.

Попытка американского Конгресса наказать российские банки, запретив им прикасаться к доллару, схожа с попыткой носить воду в решете: даже если этот закон будет введен в действие, на самочувствие банков РФ его влияние окажется минимальным, прогнозирует президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян

Ведь у российских банков никто не собирается конфисковать их долларовые запасы. Американцы грозят запретить им операции в долларах — это фактически запрет контрагентам этих банков во всем мире открывать российским банкам корсчета в долларах. Но для банковской системы это хоть и неприятно, но совершенно не критично, — сказал он «Ридусу»

Тем более, нет необходимости беспокоится гражданам страны — «спонсора терроризма», которые держат свои личные сбережения в отечественных банках в долларах, подчеркивает банкир.

США ведь не могут арестовать вклады, хранящиеся в чужой юрисдикции или объявить фальшивыми банкноты, которыми оперируют, например, в валютообменниках в других странах. То есть частным лицам, имеющим дело с наличными долларами, эти санкции вообще никак не угрожают, — успокаивает он.

Но и юридическим лицам запрет доллара не сильно испортит жизнь, продолжает эксперт.

Те юрлица, которые до сих пор проводили свои банковские операции в долларах, просто конвертируют их, скажем, в евро, и у них будет business as usual. И сами банки просто проведут конвертацию имеющихся у них на корсчетах долларов в те же евро и будут продолжать работать как обычно, — уверен Тосунян.

Точно так же, «запрет» на обращение доллара окажет минимальное влияние на его курс к рублю на внутреннем российском рынке, потому что, с одной стороны, санкции в какой-то мере снизят ликвидность американской валюты. Но с другой, банки могут учесть в курсе доллара свои затраты на его конвртацию в другие валюты.

В целом, если в результате курс доллара и подрастет, то в пределах статистического фона, — полагает эксперт.

Ранее в августе США объявили о возможности ввести санкции на российские суверенные долговые обязательства в виде облигаций федерального займа (ОФЗ) — правда, только на новые выпуски, чтобы не пострадали их держатели в самих США.