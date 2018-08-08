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Акции ВТБ и «Сбербанка» переживают не лучшие времена
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Акции ВТБ и «Сбербанка» переживают не лучшие времена 

Банки Сегодня 22 минуты назад
Акции ВТБ и «Сбербанка» переживают не лучшие временаПосле публикации этих данных, цены акции ВТБ и «Сбербанка» начали стремительное снижение. Аналитики и эксперты связывают падение котировок именно со слухами о введение новых санкций. Если информация подтвердится, то уже в скором времени семь крупнейших российских финансовых институтов могут лишиться своих активов в США.
В свою очередь, старший аналитик БКС Сергей Суверов считает, что даже если такая инициатива и была направлена в Сенат США, то вероятность того, что все сенаторы проголосуют за ее принятие — крайне мала. По мнению аналитика, если законопроект все-таки будет принят, то это жестко ударит по российским государственным банкам.
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