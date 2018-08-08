Китайский рынок венчурного капитала страдает от нехватки денег

Москва, 8 августа — «Вести. Экономика». В условиях жесткой ликвидности привлечение средств в секторе прямых инвестиций стало крайне затруднительным, сообщает китайский портал Yicai.com.

Фото: EPA/HOW HWEE YOUNG

Согласно докладу, опубликованному Chinaventure.cn, количество и размер привлеченных инвестиций резко сократились в первом полугодии.

Объем привлеченных средств был эквивалентен $34,112 млрд, что на 74,59% меньше, чем годом ранее. При этом количество сделок уменьшилось на 19,51% до 425.

Инвесторы в технологическом секторе и индустрии венчурного капитала рассказали Yicai.com, что кризис ликвидности на рынке сильно ощущается в этом году.

"Многим из партнеров, которые изначально фокусировались на проекте, приходится выйти, чтобы найти деньги, а всему рынку очень не хватает денег", — заявил один из инвесторов.

Ранее Шэнь Цзяньган, главный экономист Mizuho Securities, заявил, что ограничение теневого банкинга и ужесточение условий кредитования станут важным изменением в 2018 году, а ликвидность ужесточается.

Последние данные показали, что рост второй по величине экономики мира начал охлаждаться. Правительство КНР отреагировало на это, вливая больше ликвидности в банковскую систему, поощряя кредитование и обещая более «активную» фискальную политику.

Стремление проводить фискальные и монетарные стимулы в целом понятно. Как сообщали «Вести. Экономика», кредитный импульс китайской экономики находится в нисходящем тренде, а показатель total social financing, отражающий общий объем ликвидности в экономике, опустился до рекордного минимума в процентном отношении от денежной массы M2.