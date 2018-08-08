Инвестиции иностранных компаний выросли более чем на четверть

Рост инвестиций свидетельствует о серьезной работе, которую проводит город.

Прямые инвестиции зарегистрированных в Москве иностранных компаний в прошлом году увеличились на 28,4 процента по сравнению с 2016 годом. Об этом 8 августа сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина

За прошлый год зарегистрированные в столице иностранные компании инвестировали без малого 83,9 миллиарда долларов.

— По данным Банка России, это 56,3 процента от прямых инвестиций в страну за 2017 год, — отметила Наталья Сергунина.

В ряд крупнейших инвесторов нашей страны также попали Австрия, США, Япония, Великобритания, Швеция и другие.

По словам Сергея Черемина, экономические санкции, которые вводили страны мира в отношении РФ, почти никаким образом не отразились на московской экономике. Однако в конце 2014 года действительно наблюдался незначительный спад. Но спустя небольшой промежуток времени положительная тенденция восстановилась.