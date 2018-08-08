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«Две причины не верить». Алексашенко прокомментировал валютные санкции США против России
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«Две причины не верить». Алексашенко прокомментировал валютные санкции США против России 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
В новом законопроекте о санкциях против России, который подготовили сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллеги, говорится о запрете российским госбанкам проводить операции в долларах, а резидентам США — покупать новые российские долги, утверждает «Коммерсантъ». В документе также есть требование сделать все возможное для блокирования и запрета на проведение операций в США семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка.
Издание обнародовало текст законопроекта, который пока еще не опубликован на сайте конгресса, но который так или иначе с прошлой пятницы, 3 августа, цитируют Reuters, Bloomberg, ТАСС. Впрочем, бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко сомневается в том, что документ будет принят в том виде, в котором опубликован в прессе:
Сергей Алексашенко бывший зампред ЦБ РФ «Я вижу две причины не верить в то, что законопроект о санкциях не будет принят в том виде, в каком опубликован. Первое: в ноябре Америку ожидают промежуточные выборы в конгресс, где сменится целиком состав палаты представителей и треть сената, и какой там будет расклад голосов, какие новые конгрессмены придут, мы пока не знаем. Эта пауза до конца года, пока полномочия действующего состава конгресса работают, слишком маленькая, чтобы принять такой серьезный закон. Второе — это то, что в Америке у исполнительной власти — президентской администрации, Госдепартамента и прочих ведомств — нет желания вводить очень жесткие санкции по отношению к России. Те санкции, которые прописаны, это уже где-то примерно половина от тяжести тех санкций, которые были введены в отношении Ирана в 2009 году. Они очень серьезные, они могут сильно повредить российскую финансовую систему, могут ударить по российской нефтяной промышленности, по рынку внутреннего госдолга. А то, что мы видели в предыдущих действиях американской администрации, усиление санкций было постепенным, понемножечку. Очевидно, что в этом варианте будет серьезный конфликт между тем, что сенаторы предлагают, и тем, что хотела бы сделать исполнительная власть, на что бы она согласилась. Поэтому будут какие-то элементы торговли, и многие из этих потенциальных санкций будут вычеркнуты».
Российский фондовый и валютный рынки отреагировали на новости о возможных санкциях. Доллар пробил отметку в 65 рублей, евро превысил 75 рублей.
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Комментарии  Ещё 8 источников 
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