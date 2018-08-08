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8 августа. Главное за минуту: новый обвал рубля на угрозе санкций, россияне не верят в отечественную экономику
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8 августа. Главное за минуту: новый обвал рубля на угрозе санкций, россияне не верят в отечественную экономику 

Банки.ру 58 минут назад
• В России произошел новый обвал рубля. Биржевой курс евро в ходе торгов в моменте превышал 75 рублей впервые с 8 мая, а курс доллара — 65 рублей впервые с апреля. По состоянию на 15:52 мск курс доллара составлял 64,98 рубля, повысившись на 1,49 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, а стоимость евро увеличилась на 1,5 рубля до 75,15 рубля. Зафиксированный к этому времени максимум — 65,0475 рубля за доллар. Ранее 8 августа курс евро поднялся выше 74 рублей впервые с 25 июля, а курс доллара — выше 64 рублей впервые с 19 июня. Кроме того, сильно просели российские фондовые индексы. Это случилось на фоне нового законопроекта о расширении санкций против России («Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018»), предложенного группой сенаторов — республиканцев и демократов в США.
• Почти треть россиян считает, что с экономикой России в ближайшее время станет хуже. Число ожидающих ухудшения экономической ситуации в стране выросло с 21% в мае 2018 до 30% в июле. Об этом сообщается в исследовании «Левада-центра». Эти результаты совпадают с исследованиями степени оптимизма относительно ближайшего будущего руководителей предприятий. По всем таким опросам в реальном секторе также преобладают пессимистические настроения. Эйфория от возобновления экономического роста в России и относительной стабилизации курса рубля явно прошла: и обычные люди, и собственники бизнеса видят, что никаких существенных перемен к лучшему в экономике не происходит.
• Накопления россиян превысили 32 трлн рублей, это почти два годовых бюджета России. В первом полугодии этого года, по данным Росстата, россияне накопили 1,5 трлн рублей, что на 150 млрд рублей больше, чем годом ранее. В общей сложности сбережения граждан достигли 32,3 трлн рублей. При этом постепенно сокращаются сбережения на банковских вкладах и увеличиваются в наличных.
• В Москве арестован крупный теневой финансист Костя Байкер, он же Константин Курамшин. Свое прозвище он получил за любовь к езде на мотоциклах. Костя Байкер обвиняется в мошенничестве более чем на 150 млн рублей: по версии следствия, он присвоил эти деньги при выполнении посреднических внешнеторговых операций. Ранее Курамшин фигурировал в громком расследовании с незаконным обналичиванием огромных денежных сумм через Мастер-Банк. При этом сами бывшие собственники Мастер-Банка благополучно покинули Россию, и уголовных дел против них так и нет.
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