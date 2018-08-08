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Курс доллара превысил 65 рублей
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Курс доллара превысил 65 рублей 

Ведомости 2 часа назад
Курс доллара на торгах Московской биржи превысил 65 руб. впервые с момента введения санкций США в апреле этого года, свидетельствуют данные торговой площадки.
Стоимость доллара в ходе торгов в среду доходила до 65,04 руб. (+2% к закрытию торгов вторника). К 16:05 курс американской национальной валюты скорректировался до 64,85 руб. Курс евро достигал 75,28 руб. (+2% к закрытию торгов вторника). На момент публикации евро торгуется выше 75 руб.
Ослабление рубля произошло на фоне новостей о новом законопроекте американских сенаторов о санкциях против России. «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» был внесен в сенат США 3 августа. В среду «Коммерсантъ» опубликовал подробности законопроекта со ссылкой на текст документа. По информации «Коммерсанта», законопроект предусматривает запрет операций в США и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и ВЭБа. Он также включает запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель — но только с новыми выпусками.
Последний раз доллар стоил дороже 65 руб. 11 апреля, после объявления 6 апреля санкций США против российских чиновников, бизнесменов и связанных с ними компаний. Максимальный биржевой курс тогда составил 65,057 руб. /$, а цена на европейскую валюту достигала 80,5 руб.
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