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Гейтс: торговые споры приведут к изменениям в глобальных цепях поставок
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Гейтс: торговые споры приведут к изменениям в глобальных цепях поставок 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Скамейка в виде бомбы, Пекин. Фото: Roman Pilipey/EPA-EFE  Москва, 8 августа — «Вести. Экономика». Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал обострение торговых споров «страшным» явлением, отметив, что в дальнейшем обмены импортными пошлинами негативно скажется на росте мировой экономики.
Об этом Гейтс заявил в интервью телеканалу CNBC-TV18, добавив, что отдельные страны в итоге могут оказаться в ловушке собственных мер и угроз по применению импортных пошлин.
— Мы находимся в ситуации, когда США применяют импортные пошлины, Китай отвечает тем же. Как вы оцениваете перспективы мировой экономики? Главы многих стран в целом стали уделять больше внимания внутренним проблемам, повлияет ли это на мировую торговлю?
— Глобальная экономика продолжает расти, но, конечно, эти торговые вопросы являются страшными в том смысле, что если мы увидим усиление этих интроспективных тенденций с повышением пошлин, то ситуация в глобальная экономике в дальнейшем не станет лучше.
Эта риторика в духе «мы повысим пошлины, чтобы заставить кого-то сделать что-то» в дальнейшем может обостриться, и мы окажемся в ситуации с большим количеством импортных пошлин. В результате, многим компаниям придется пересматривать прежние планы, потому что в глобальных цепях поставок, которые обеспечивали импорт и экспорт, произойдут изменения и сам по себе этот фактор будет сказываться на экономическом росте и создании рабочих мест.
В глобальной цепи поставок уже произошли нарушения, в частности, после применения импортных пошлин США на сталь и алюминий. Как сообщал портал «Вести. Экономика», ряд ведущих металлургических компаний России инициировали расследование по данному факту в Евразийской экономической комиссии:
"Возросший импорт стал результатом непредвиденных обстоятельств, таких как перепроизводство стали в мире и рост применения специальных защитных и антидемпинговых мер в отношении стальной продукции в различных странах в 2015–17 гг.
Избыточные производственные мощности и, как следствие, перепроизводство стали привели к росту поставок металлопродукции на мировые рынки. Кроме того, увеличилось количество применяемых и планируемых мер защиты внутреннего рынка, в том числе в США в отношении импорта стали по 232 статье Закона о расширении торговли в 1962 году.
Это привело и в дальнейшем может привести к перераспределению импортных потоков металлопродукции на мировом рынке, в том числе на рынке ЕАЭС. Такой возросший импорт некоторых видов стальной продукции может оказать дальнейшее негативное воздействие на финансово-экономическое состояние предприятий-заявителей".
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