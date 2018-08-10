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МИД КНР выступил по поводу возобновления США односторонних санкций в отношении Ирана
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МИД КНР выступил по поводу возобновления США односторонних санкций в отношении Ирана 

ИА Синьхуа 49 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Пекин, 10 августа /Синьхуа/ — Комментируя объявление США о возобновлении односторонних санкций в отношении Ирана, официальный представитель МИД КНР Лу Кан сегодня заявил, что китайская сторона неизменно выступает против односторонних санкций. Диалог и переговоры — это единственный правильный путь разрешения вопросов, сказал он.
Журналист спросил: на днях президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме с заявлением о первом раунде возобновления санкций в отношении Ирана. Каковы комментарии китайской стороны по этому поводу? Нанесет ли это удар по китайско-иранскому сотрудничеству в торгово-экономической и энергетической сферах?
Лу Кан в ответ указал на то, что на протяжении долгого времени Китай вел с Ираном публичное, прозрачное и нормальное коммерческое сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и других сферах, которое как не нарушало резолюции СБ ООН и принятые на себя китайской стороной международные обязательства, так и не наносило ущерба интересам других стран, должно пользоваться уважением и поддержкой.
По словам официального представителя, китайская сторона неизменно полагает, что применение всякий раз санкций или угроза санкциями неспособны разрешить вопросы. Правильным путем разрешения проблем являются только диалог и переговоры, подчеркнул он. —0—
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