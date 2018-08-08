Доллар превысил 65 рублей впервые с апреля

Курс американского доллара на торгах Московской биржи в среду, 8 августа, перевалил через уровень 65 рублей. Это произошло впервые с 11 апреля 2018 года на фоне сообщений о намерении США ввести новые санкции в отношении Российской Федерации. Как передаёт «Интерфакс», в 15:48 за американскую валюту давали 65,005 рубля. Это на полтора рубля выше закрытия торгов во вторник. Евро в тот момент стоил 75,225 рубля.

В среду, 8 августа, стали известны детали законопроекта о новых ограничительных мерах в отношении России, который подготовили сенаторы Линдси Грэм Роберт Менендес . По данным «Коммерсанта», они предлагают запретить в США операционную деятельность российских государственных банков, а также заморозить их активы. Определенные ограничения предлагается ввести и в отношении операции с российским государственным долгом. Среди прочего, сенаторы хотят, чтобы Конгресс признал Россию спонсором терроризма.

На рубль также влияет снижение цен на нефть. Топливо дешевеет в связи с заявлением Вашингтона о намерении ввести новые ставки пошлин на импортные товары из Китая.