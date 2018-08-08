Эксклюзив: Сокращение торгового дефицита путем повышения пошлин ошибочно— главный экономист МВФ Морис Обстфельд

Вашингтон, 8 августа / Синьхуа / — Сокращение торгового дефицита путем повышения пошлин является ошибочным. Об этом заявил главный экономист Международного валютного фонда /МВФ/ Морис Обстфельд в эксклюзивном интервью корр. Синьхуа.

В штаб-квартире МВФ, которая находится в двух кварталах от Белого дома, М. Обстфельд и его команда исследователей всё время пристально следят за торговой политикой США и развитием тенденций глобальной экономики. М. Обстфельда все больше и больше беспокоят риски ухудшения глобальной экономической ситуации. В прошлом году он предупреждал о новых проявлениях глобального торгового протекционизма, в апреле этого года — о том, что торговые столкновения могут сорвать глобальный рост, а в прошлом месяце — о том, что усиливающаяся напряжённость в торговле стала в последнее время крупнейшей угрозой для мирового экономического роста.

Его особенно волнует, что неправильное понимание администрацией Д. Трампа торгового дефицита приведет к принятию все большего числа протекционистских мер, что не поможет в решении проблемы дисбаланса мировой торговли, а наоборот, усилит напряженность в торговле и повредит глобальному экономическому росту.

"При повышении пошлин импорт США снизится, состояние баланса улучшится, и будет казаться, что достигнут положительный эффект, но на самом деле, это ошибочный взгляд", —сказал М. Обстфельд.

Главный экономист МВФ преподавал во многих известных университетах в США, таких как Калифорнийский университет в Беркли, и имеет высокий авторитет в области исследований мировой экономики. По его словам, если США повысят пошлины на импортные товары, вырастет и обменный курс доллара, при этом экспортные товары США станут дороже, что повредит экспорту. По его словам, повышение покупательной способности доллара приведет к росту внутреннего спроса, что будет способствовать импорту США и увеличит торговый дефицит.

Из результатов исследований МВФ следует, что регулирование торговой политики не имеет сильного влияния на дисбаланс в торговле. Корень торгового дисбаланса лежит не в самой торговле, а в макроэкономике. М. Обстфельд отметил, что финансовое стимулирование, например политика снижения налогов и повышения доходов, заставят США все быстрее повышать процентную ставку и укреплять доллар, что в итоге еще больше увеличит торговый дефицит.

По опубликованным на днях Министерством торговли США данным, в первом полугодии текущего года торговый дисбаланс США составит 291,2 млрд долларов, что на 7,2 проц больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это означает, что повышение пошлин на импортные товары неэффективно в сокращении торгового дефицита.

Хотя правительство США объявило, что крупный торговый дефицит вредит интересам США, М. Обстфельд считает, что это вовсе не означает, что другие экономики «обманывают» США или вредят их интересам. Наоборот, по его мнению, это основной путь получения США прибыли в международной торговле.

Экономист привел в пример импорт алюминия и изделий из него. Несмотря на торговый дефицит США в импорте алюминиевой продукции, дешевый импортный алюминий способствует производству и экспорту самолетов, благодаря чему США получают большую прибыль. Он добавил, что баланс двусторонней торговли больше отражает международное разделение труда, с помощью которого все страны могут использовать свои преимущества и получать прибыль в торговле.

По словам М. Обстфельда, международная торговля не является игрой с нулевой суммой, а подразумевает взаимный выигрыш. Он предупредил, что если рассматривать торговлю как игру с нулевой суммой, то это может привести к торговой войне и повредить общим интересам.

Он подчеркнул, что под влиянием неопределенности политики повышения пошлин, объем экспортных заказов в Индексе деловой активности снизился. Перед некоторыми экономическими субъектами стоят проблемы, как нехватка сырья и отсрочка поставок товара. Кроме того, серьезные торговые санкционные меры также влияют на производительность труда, уверенность инвестиций в предприятия и инвесторов. М. Обстфельд считает, что если нынешние торговые конфликты не будут эффективно урегулированы, то глобальный рынок капитала, особенно акций, скорректируется в сторону понижения.

По опубликованному на днях анализу МВФ, в худшей условной ситуации, когда все заявленные тарифные меры и меры противодействия вступят в силу, они подорвут уверенность мировых инвесторов, и за первый год их действия глобальный ВВП снизится на 0,4 проц по сравнению с нормативным прогнозом, на 0,5 проц во втором году и 0,4 проц в третьем.