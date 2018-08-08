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ЦБ заявил о снижении спроса нерезидентов на российский госдолг из-за риска новых санкций
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ЦБ заявил о снижении спроса нерезидентов на российский госдолг из-за риска новых санкций 

Rambler News Service 2 часа назад
Разработка США новых санкций против России способствовала снижению спроса нерезидентов на российский госдолг во второй половине июля 2018 года, следует из «Обзора финансовых рынков» Банка России.
«…дальнейшее снижение аппетита глобальных инвесторов к риску, а также формирование негативного информационного фона из-за проработки в США введения новых санкционных ограничений в отношении России способствовали снижению спроса нерезидентов на суверенные обязательства. В итоге за июль 2018 г. доля ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД (национальном расчетном депозитарии — RNS) практически не изменилась и на конец июля осталась на уровне начала месяца — 27,5%», — говорится в обзоре.
ЦБ отметил, что до 16 июля 2018 года приток иностранного капитала в госдолг России превысил $500 млн, а доходность ОФЗ снизилась на 15-20 базисных пунктов «в условиях непродолжительного затишья в торговой войне США и Китая, а также в преддверии встречи президентов России и США».
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