Китай определился с ответом США в «торговой войне»

Китайские власти введут 25-процентные пошлины на американские товары в ответ на аналогичные действия со стороны США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство коммерции КНР в среду, 8 августа.

Пошлины на сумму 16 миллиардов долларов станут вынужденной зеркальной мерой, пояснили в ведомстве. Во вторник офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера утвердил список китайских товаров на аналогичную сумму, на импорт которых 23 августа введутся 25-процентные пошлины.

«Вашингтон вновь поставил свои внутренние законы выше норм международного права, это совершенно необоснованные действия», — заявили в Минкоммерции КНР.

Изначально Пекин обещал включить в список 141 позицию американского импорта, однако в предоставленном ведомством документе присутствуют 333 товара. В перечень попали продукты химической и энергетической промышленности, а также медицинское оборудование.

Китай уже поступал подобным образом, когда Вашингтон обложил 25-процентными пошлинами китайский импорт на сумму 34 миллиардов долларов. Данный список вступил в силу 6 июля. В нем числились сельскохозяйственные товары, автомобили и морепродукты.