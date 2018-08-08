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«Северный поток-2» поспособствует укреплению курса рубля, считает эксперт
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«Северный поток-2» поспособствует укреплению курса рубля, считает эксперт 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Реализация проекта строительства газопровода «Северный поток-2» может поспособствовать стабилизации и укреплению курса рубля, заявил «Экономике сегодня» заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий Валерий Масленников.
Курс доллара 8 августа превысил отметку в 64 рубля впервые с 11 апреля 2018 года, стоимость евро превысила 74 рубля.
«К сожалению, это долгосрочная тенденция, которая будет продолжаться и дальше, причем речь здесь идет о промежутке в два или даже три месяца, до тех пор, пока не будет ясна ситуация с американскими внешнеполитическими санкциями», — считает Масленников.
Аналитик считает, что повышение курса рубля зависит от внешнеполитических факторов. Он пояснил, что ситуация внутри страны стабильная и не провоцирует факторов, играющих на снижение курса национальной валюты.
Положительное влияние на укрепление курса рубля может оказать строительство «Северного потока-2», так как для проекта необходимо западное оборудование, которое не только оплачено, но и уже оставляется в Россию.
«Если дело здесь пойдет теми темпами, которые мы изначально планировали, то это может стабилизировать общую ситуацию с рублем. Ведь «Газпром» сегодня показывает просто-таки фантастический рост объемов поставок газа в Евросоюз, поэтому в случае реализации «Северного потока-2» будет, как стабилизация, так и укрепление рыночного курса рубля», — считает Масленников.
В заключение эксперт заявил, что кур рубля будет колебаться в диапазоне от 62 до 68 рублей за доллар из-за внешнеполитического давления, которое оказывают США своими их санкционными спекуляциями.
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