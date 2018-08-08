Рынок акций Саудовской Аравии закрылся падением, Tadawul All Share снизился на 0,39%

Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефтепродуктов, цементной промышленности и телекоммуникаций и IT.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share подешевел на 0,39%, достигнув месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Svcp (SE:2360), которые подорожали на 2,95 п. (6,52%), закрывшись на отметке в 48,20. Котировки Alhokair (SE:4240) выросли на 1,25 п. (5,04%), завершив торги на уровне 26,05. Бумаги Bupa arabia (SE:8210) выросли в цене на 3,00 п. (3,19%), закрывшись на отметке 97,00.

Лидерами падения стали акции Petro rabigh (SE:2380), цена которых упала на 2,30 п. (8,17%), завершив сессию на отметке 25,85. Акции Arabian pipe (SE:2200) поднялись на 0,48 п. (4,40%), закрывшись на уровне 10,44, а Natl gas&industry (SE:2080) снизились в цене на 0,80 п. (2,88%) и завершили торги на отметке 27,00.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подешевевших бумаг (103) превысило количество закрывшихся в плюсе (65), а котировки 18 акций практически не изменились.

Котировки акций Natl gas&industry (SE:2080) упали до 52-недельного минимума, упав на 2,88%, 0,80 п., и завершили торги на отметке 27,00.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 1,45%, или 1,00, достигнув отметки $68,17 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 0,91%, или 0,68, до $73,97 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,12%, или 1,50, до отметки $1.216,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR снизилась на 0,13% до 4,3444, а котировки USD/SAR упали на 0,02%, достигнув отметки 3,7496.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,16% до 95,15.