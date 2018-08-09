Рынок акций Саудовской Аравии закрылся падением, Tadawul All Share снизился на 0,42%

Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов электроэнергетики, гостиничного бизнеса и туризма и СМИ.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share упал на 0,42%, достигнув месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Allianz sf (SE:8040), которые подорожали на 2,39 п. (9,81%), закрывшись на отметке в 26,75. Котировки Arabian pipe (SE:2200) выросли на 1,02 п. (9,77%), завершив торги на уровне 11,46. Бумаги Buruj (SE:8270) выросли в цене на 1,05 п. (3,85%), закрывшись на отметке 28,30.

Лидерами падения стали акции Middle East Healthcare Co CJSC (SE:4009), цена которых упала на 5,40 п. (10,00%), завершив сессию на отметке 48,60. Акции Saudi Marke (SE:4006) поднялись на 1,50 п. (7,32%), закрывшись на уровне 19,00, а Tabuk cement (SE:3090) снизились в цене на 0,88 п. (6,50%) и завершили торги на отметке 12,66.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подешевевших бумаг (120) превысило количество закрывшихся в плюсе (48), а котировки 16 акций практически не изменились.

Котировки акций Middle East Healthcare Co CJSC (SE:4009) упали до 52-недельного минимума, упав на 10,00%, 5,40 п., и завершили торги на отметке 48,60. Котировки акций Saudi Marke (SE:4006) упали до исторического минимума, подешевев на 7,32%, 1,50 п., и завершили торги на отметке 19,00.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,12%, или 0,08, достигнув отметки $67,02 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,26%, или 0,19, до $72,47 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,16%, или 1,90, до отметки $1.222,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR снизилась на 0,18% до 4,3465, а котировки USD/SAR повысились на 0,01%, достигнув отметки 3,7506.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,13% до 95,07.