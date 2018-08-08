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ЦБ не ожидает сильного влияния на валютный рынок смягчения правил возврата валютной выручки
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ЦБ не ожидает сильного влияния на валютный рынок смягчения правил возврата валютной выручки 

Rambler News Service 1 час назад
Смягчение режима репатриации валютной выручки для попавших под санкции компаний не повлияет в значительной степени на продажу экспортных доходов и валютный рынок РФ, сообщил Банк России в «Обзоре рисков финансовых рынков».
«Появление возможности у отдельных российских экспортеров не осуществлять репатриацию валютной выручки тем не менее не окажет значимого воздействия на объем продажи экспортных доходов и конъюнктуру внутреннего валютного рынка», — говорится в обзоре.
ЦБ отметил, что рост цен на нефть и нефтепродукты приводит к повышению экспортной выручки, но одновременно с этим возрастает и объем уплачиваемых в рублях налогов и пошлин, которые формируют нефтегазовые доходы бюджета, и «уплата экспортерами обязательных налоговых платежей обуславливает продажу значительной части дополнительной валютной выручки, которая фактически выкупается у них Минфином РФ».
Поправки в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», которые смягчают режим репатриации валютной выручки для попавших под санкции компаний — экспортеров, были приняты и вступили в силу в июле 2018 года.
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