ЦБ не ожидает сильного влияния на валютный рынок смягчения правил возврата валютной выручки

Смягчение режима репатриации валютной выручки для попавших под санкции компаний не повлияет в значительной степени на продажу экспортных доходов и валютный рынок РФ, сообщил Банк России в «Обзоре рисков финансовых рынков».

«Появление возможности у отдельных российских экспортеров не осуществлять репатриацию валютной выручки тем не менее не окажет значимого воздействия на объем продажи экспортных доходов и конъюнктуру внутреннего валютного рынка», — говорится в обзоре.

ЦБ отметил, что рост цен на нефть и нефтепродукты приводит к повышению экспортной выручки, но одновременно с этим возрастает и объем уплачиваемых в рублях налогов и пошлин, которые формируют нефтегазовые доходы бюджета, и «уплата экспортерами обязательных налоговых платежей обуславливает продажу значительной части дополнительной валютной выручки, которая фактически выкупается у них Минфином РФ ».

Поправки в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», которые смягчают режим репатриации валютной выручки для попавших под санкции компаний — экспортеров, были приняты и вступили в силу в июле 2018 года.