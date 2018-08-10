ЦБ впервые отреагировал на трехдневный обвал рубля

Банк России выпустил заявление о текущей ситуации на финансовом рынке. Повышенная волатильность курса рубля в последние дни является естественной реакцией на новости о новых потенциальных санкциях, подчеркивает регулятор.

Отмечается, что подобные всплески уже были ранее во время обсуждения очередных санкций и имели временный характер. В сообщении ЦБ также подчеркивается, что регулятор имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы финансовой стабильности.

Для ограничения волатильности Банк России может ограничить ежедневные покупки валюты на внутреннем рынке на дополнительные нефтегазовые доходы. «Поддержку рублю по-прежнему оказывают существенные продажи экспортной валютной выручки», — добавили в Центробанке.

Между тем, как следует из статистики регулятора, рыночные закупки валюты были сокращены вдвое уже 9 августа, когда курс доллара на Мосбирже впервые с осени 2016 года превысил 66,5 рубля. Так, в четверг было закуплено валюты на 8,4 миллиарда рублей вместо 16,7 миллиарда.

Ранее сообщалось, что курс рубля после открытия торгов на Московской бирже в пятницу, 10 августа, опустился ниже 67 рублей за доллар. Курс иностранной валюты стал самым высоким за последние два года.

8 августа стало известно, что Вашингтон введет новый пакет рестриктивных мер против России из-за использования запрещенных видов вооружения. На фоне заявлений США падает рубль и акции крупнейших российских компаний.