В первом полугодии 2018 года наибольший прирост в регионе показали автомобилестроение и нефтехимия

Данные статистического отчета свидетельствуют: оборот работающих в регионе организаций за шесть месяцев 2018 года по сравнению с первым полугодием 2017 г. вырос на 10% и составил 1,6 трлн рублей. И хотя в целом индекс промышленного производства пока на 0,7% ниже, чем в прошлом году, многие важные отрасли показали прирост.

Успешно сработали предприятия нефтехимического кластера региона. По данным статистики рост производства химических веществ и продуктов составил 18,9%. Еще более существенный прирост в 26,7% показали добыча сырой нефти и природного газа.

Прирост оборота на 12,7% в отчете Самарастата показала обрабатывающая промышленность. Первый заместитель генерального директора завода им. Тарасова Александр Козин отметил, что в первом полугодии условия для работы предприятия были не самыми простыми.

"Конкуренция со стороны Китая усиливается, а наши затраты на производство растут. Тем не менее, благодаря выпуску новых видов продукции мы удерживаем свою долю рынка — в прошлом году мы выпустили четыре новых модификации генераторов увеличенной мощности, в этом году — новый стартер. Также в этом году мы подняли зарплаты на заводе на 11%", — рассказал он.

Одним из драйверов экономического роста для региона стало автомобильное производство. В этой отрасли показатели выросли наиболее существенно — на 26,9%. Напомним, ранее на АвтоВАЗе сообщали, что выручка предприятия в первом полугодии 2018-го выросла на 31,5%.

Также по итогам полугодия хороший результат работы продемонстрировали металлургические предприятия региона. Рост оборота здесь составил 18,6%. А показатели производства, передачи и распределения электроэнергии в целом по региону выросли на 10,5%. При этом начальник службы оказания услуг по передаче электроэнергии Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Волги Александр Свистуненко отметил, что отпуск электроэнергии из сети ЕНЭС ПАО «ФСК ЕЭС» потребителям Самарской области за первое полугодие 2018 года остался на уровне 2017 года.

"На второе полугодие 2018 года прогнозируется незначительный рост отпуска электрической энергии на уровне 1-2%", — сказал он.