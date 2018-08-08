«Доллар по 65 рублей снова становится реальностью для России»

«Рубль слабеет на фоне сегодняшней публикации в российских СМИ информации, раскрывающей детали внесенного в Конгресс антироссийского законопроекта, в котором Россию предлагается признать одним из спонсоров терроризма, а также запретить российским государственным банкам расчеты в долларах США. Важно отметить, что в США данный документ нигде не был опубликован. Маловероятно, что такой законопроект будет принят, но нервный валютный и долговой рынки уже отреагировали падением курса и ростом доходностей.

Происходящее падение рубля к доллару можно назвать спекулятивным, ведь объективных экономических предпосылок для обвала российской валюты нет. Заниженный курс рубля выгоден российским экспортерам, особенно индустрии нефтегазового сектора, аграриям, ряда видов машиностроения и металлургии. А значит, бюджет России будет демонстрировать устойчивый рост профицита, но при этом ослабление российской валюты позволит приблизить инфляцию к целевому прогнозу правительства и ЦБ РФ на 2018 год на уровне 4%. Тяжесть ослабления рубля снова почувствует сильно обедневший за время кризиса средний класс в России, который, как и бизнес из отраслей, работающих на внутренний рынок, заинтересован в сильном рубле.

Новый виток просадки рубля может увеличить напряженность в отношениях с ключевыми партнёрами России по ЕАЭС , в частности, с Белоруссией и Казахстаном. Правительства этих стран считают просадки своих национальных валют необоснованными и привязывают их ослабления к проблемам российского рубля. Тогда правительствам стран-партнеров по ЕАЭС необходимо будет вырабатывать новую валютную политику и политику взаимных расчетов, возможно, что в будущем в ЕАЭС появится собственная наднациональная валюта, заменяющая доллар. Мы полагаем, что ничего не препятствует созданию наднациональной валюты ЕАЭС, ею может быть даже криптовалюта.

Напомню, что с начала января до сегодняшнего обвала рубля курс доллара к рублю вырос на 11,5%, курс евро к рублю вырос на 7,3%.