США давят на союзников России: от антироссийских санкций пострадали белорусский рубль и тенге

Москва, 9 августа — «Вести. Экономика». С 1 по 8 августа валюты стран СНГ продемонстрировали редкое единство в снижении к доллару. 8 августа в России дало повод старожилам фондового рынка опять заговорить о «черном августе». В этот день российский рубль рухнул к доллару более чем на 2,6%.

Причиной обвала стали новости сразу о трех «порциях» санкций, которые ожидают Россию — один санкционный пакет будет уже точно введен с 22 августа, другой пакет санкций, более жесткий, может быть введен дополнительно через три месяца, и, наконец, конгрессмены, вернувшись с каникул, осенью могут принять закон о самых жестких санкциях, которые ударят по госдолгу России, и запретить российским государственным банкам долларовые операции.

Новые детали этого пока закрытого законопроекта раскрыли российские СМИ. Информация о том, что США фактически развязали против России санкционную войну негативно отразилась на всех российских финансовых рынках, в том числе и на валютном. Российский рубль стал лидером падения среди валют стран СНГ за неделю, опустившись к доллару на 3,13%.

За падением рубля также последовали снижение белорусского рубля (на 1,31%) и казахстанского тенге (на 0,58%). Эти валюты упали за неделю к доллару сильнее всех, что неудивительно — Беларусь и Казахстан, входящие в ЕАЭС , являются основными торговыми партнерами России на постсоветском пространстве, и их валюты зависят от движений рубля. Хотя важно отметить, что на казахстанскую валюту ещё достаточно существенно влияют цены на нефть.

Лидером роста, точнее, единственной растущей валютой недели стал молдавский лей, подорожавший на 0,25%. Скорее всего, на него повлияло постепенное восстановление курса евро к доллару, так как курс молдавской валюты достаточно сильно зависит от евро. Украинская гривна за неделю выросла, но всего на 0,03%. Нейтральными оставались таджикский сомони и, как всегда, азербайджанский манат. Киргизский сом, армянский драм, узбекский сум и грузинский лари упали к доллару, но менее, чем на полпроцента.

Мы полагаем, что объективных причин для такого обвального падения рубля не существует. Российская экономика и ее ведущие отрасли находятся на подъеме, инфляция пока остается невысокой, объем золотовалютных резервов достаточен, чтобы выдержать любые потрясения, которые придут с мировых рынков. По оценкам Альпари, доллар США в ближайшие дни будет торговаться по 65,0-66,5 руб.

Да и угроза новых санкций представляется достаточно относительной. Так, санкционный пакет, который будет введен против России с 22 августа, на самом деле фактически дублирует уже существующие санкции. Точнее, он запрещает американским компаниям экспортировать в Россию продукцию двойного назначения, но такой запрет уже был введен ранее: американские компании вынуждены запрашивать разрешение у властей США на экспорт в Россию такой продукции.

Что касается других санкций, то мы считаем маловероятным одобрение американским Конгрессом закона о новых антироссийских санкциях, а дополнительный пакет более жестких санкций будет вводиться после выборов в Конгресс, а за это время предвыборный запал русофобствующих конгрессменов может иссякнуть. Таким образом, можно ожидать, что через довольно непродолжительное время начнется восстановление рубля, что сможет положительно повлиять и на курсы валют партнеров России по ЕАЭС, а также, возможно, мотивировать ЕАЭС к более активному вытеснению доллара из расчетов между странами.