Доллар подорожал более чем на один рубль 

Это произошло на фоне публикации нового американского законопроекта о санкциях против России.
К 15:00 курс доллара стабилизировался на уровне 64,7 рублей, евро торгуется чуть выше 75. Одновременно откатились назад котировки акций Сбербанка и других компаний, на которых могут отразиться новые ограничения. Потери составили около 4%, свидетельствуют данные Московской биржи.
8 августа СМИ опубликовали американский законопроект, нацеленный на усиление санкций против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, Внешэкономбанка и введение санкций против Промсвязьбанка.
Как писал News.ru, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал новый законопроект о введении новых санкций США против России. Он считает, что этот шаг негативно повлияет на взаимоотношение стран.
«Его авторы одержимы идеей нанесения максимального ущерба России, ее руководству и ее гражданам, отказывающимся подчиниться американским сценариям мироустройства», — заявил Косачев.
Американские конгрессмены потребовали от Дональда Трампа заблокировать долларовые расчёты российских банков, прекратить проведение операций для резидентов США с новым российским госдолгом и признать Россию «государством-спонсором терроризма».