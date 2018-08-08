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Акция «День без турникетов» пройдет в столице в конце августа
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Акция «День без турникетов» пройдет в столице в конце августа 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Акция «День без турникетов» состоится в столице в третий раз, сообщает пресс-служба департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.
Мероприятие пройдет на московских предприятиях и технопарках с 30 августа по 1 сентября, когда все начнут возвращаться из отпусков и каникул.
Горожане смогут увидеть работу высокотехнологичных предприятий, ознакомиться с процессом создания современной инновационной продукции, а также узнать об истории московских заводов, посетить их музеи.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что больше 10 тысяч москвичей посетили предприятия в рамках последней акции «День без турникетов». Она продлилась три дня, и за это время москвичи побывали на фабриках, заводах и в технопарках.
Гости увидели, как работает производство, послушали там концерты и пообщались с руководством и сотрудниками. В акции участвовали 38 предприятий.
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