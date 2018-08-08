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Центробанк рассказал о притоке иностранного капитала в облигации РФ накануне саммита в Хельсинки
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Центробанк рассказал о притоке иностранного капитала в облигации РФ накануне саммита в Хельсинки 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Количество нерезидентов на российском рынке суверенных займов краткосрочно увеличилось перед проведением саммита России и США 16 июля. За несколько дней до встречи Владимира Путина и Дональда Трампа приток иностранного капитала в облигации РФ превысил 0,5 миллиардов долларов.
Это следует из «Обзора финансовых рынков» Центробанка России, передаёт ТАСС. В середине июля во время затишья торговой войны Китая и США, а также накануне встречи Путина и Трампа краткосрочно увеличилось количество нерезидентов на отечественном рынке, сообщил регулятор. За несколько дней до проведения саммита в Хельсинки приток иностранного капитала показал отметку свыше 0,5 миллиардов долларов. Её удалось достичь за счет иностранных депазиториев в НРД. Всё это стало фактором снижения доходности ОФЗ на 15-20 базисных пунктов, сообщил ЦБ.
При этом опасения глобальных инвесторов и формирование негативного информационного фона из-за разработки США нового пакета антироссийских санкций снизили спрос нерезидентов на суверенные обязательства. В конце июня-начале июля приток иностранного капитала на российские облигации составит 27,5%.
При этом внутренний спрос на ОФЗ позволяет привлечь запланированный объём инвестиций даже без присутствия нерезидентов, сообщил Центробанк.
В мае текущего года первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщала, что регулятор рассматривает возможность подключения нерезидентов к российской системе финансовых сообщений. По её словам, технически это возможно. Отключение России от международной системы расчётов SWIFT обсуждается с 2014 года — с момента введения санкций против страны. Соответствующую резолюцию принял Европарламент.
Однако в апреле 2018 года гендиректор SWIFT Готфрид Лейбранд сообщал, что Россию не будут отключать от системы из-за санкций.
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