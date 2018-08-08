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Рост ВВП Беларуси в 2019 году спрогнозировали на уровне 4,1%
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Рост ВВП Беларуси в 2019 году спрогнозировали на уровне 4,1% 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Как известно, целевой сценарий разрабатывается на базе инновационных проектов, характеризуется форсированными темпами роста, повышенной нормой накопления частного бизнеса, созданием масштабного несырьевого экспортного сектора и значительным притоком иностранного капитала. Это, так сказать, алгоритм программы.
При подготовке проекта прогноза, по словам замминистра, учитывалась не только текущая ситуация в РБ, но и внешние факторы. А под ними подразумеваются темпы роста экономики основных торговых партнеров — в России и Евросоюзе, аналогичные показатели в мировой экономике, обменный курс российского рубля, цены на конъюнктурные товары. Речь идет о нефти и нефтепродуктах, газе и металлах.
Что касается внутренних условий, то заместитель министра дал понять, что «учитывалась целевая инфляция в пять процентов, подъем заработной платы только в привязке к производительности труда, поддержание макроэкономической сбалансированности и необходимость своевременного погашения долгов». Червяков уточнил, что в будущем году Минску предстоит выплатить около $3,9 млрд по валютному внутреннему и внешнему госдолгу. А что касается экспорта, то позитивная конъюнктура на внешних рынках позволяет специалистам прогнозировать рост поставок на внешние рынки на 7,3%. «Экспорт планируется нарастить на $3 млрд При этом три четверти этого объема будет сформировано увеличением физических объемов, на четверть — ростом цен», — отметил специалист.
Он пояснил, что основной рост ожидается за счет несырьевых товаров. Дело в том, что с учетом нынешней высокой базы (рост экспорта за пять месяцев составил 21,9%) в следующем году достигнуть таких высоких темпов будет сложно, добавил он. Поэтому будут предусмотрены дополнительные средства для поддержки экспортеров.
Говоря о географической диверсификации, Червяков напомнил, что основным рынком сбыта для РБ остается Россия. «На нее приходится около 39% от общего объема экспорта, хотя география экспорта и имеет тенденцию к росту. Что же касается присутствия белорусских товаров на рынке ЕС, то в текущем году он прогнозируется более чем в 30%, а на рынке стран дальней дуги — более 26%. На будущий год ставится задача по ЕАЭС достигнуть доли около 36%, а ЕС и странам дальней дуги — в районе 31%».
Именно за счет — в первую очередь — транспортных, строительных и IT-услуг в 2019 году планируется достичь рекордного экспорта услуг в объеме $10 млрд, сообщил Червяков. Прорабатывается предложение и по участию белорусских специалистов в работе на Московской кольцевой автодороге.
Кроме того, прогнозируется рост туристических услуг в РБ, который может вырасти на 15%. Эксперты это связывают с введением с лета текущего года 30-дневного безвизового режима и проведения летом будущего года в Беларуси II Европейских игр.
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