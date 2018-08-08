Биржевой аналитик объяснил снижение курса рубля

Резкое снижение курса рубля вызвано негативным внешним фоном, заявил телеканалу «360» финансовый и биржевой аналитик Степан Демура.

Он отметил, что с учётом внешних негативных факторов рубль достаточно долго держался на плаву.

«Все негативные факторы, которые могли быть на рынке, сформировались, а рубль стоял как вкопанный. Причина снижения — внешний фон», — сказал Демура.

По мнению аналитика, сейчас инвесторы опасаются покупать рублёвый долг, так как он стал высокорискованным.

В заключение он отметил, что в ближайшее время снижения курса доллара ждать не стоит.