Мировую экономику ждет нефтяной шок

МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Цены на нефть находятся в диапазоне $70-80/барр. благодаря хрупкому равновесию между спросом и предложением, которое установилось на рынке в последние месяцы. Однако потенциал увеличения добычи у крупнейших нефтедобывающих стран ограничен в связи с крайне низким объемом инвестиций в разведку и разработку месторождений во время периода низких цен на углеводороды.

В инвестиционном банке UBS уверены, что равновесие между спросом и предложением может быть нарушено в любой момент, что приведет к скачку нефтяных котировок и поставит под угрозу развитие всей мировой экономики.

UBS ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Экономисты UBS особо подчеркивают в своем «радаре глобальных рисков», что любой сбой в поставках нефти негативно повлияет на весь мировой рынок — прежде всего прекращение или сокращение экспорта из Ирана. На Западе растут опасения, что страны ОПЕК и Россия окажутся неспособны нарастить добычу и компенсировать сокращение поставок иранской нефти из-за ограниченного потенциала добывающих мощностей.

Всегда, когда возникала какая-либо проблема с добычей в последние месяцы, цена на Brent взлетала и превышала $80/барр. Ограниченный потенциал увеличения добычи в странах ОПЕК повысило «чувствительность» участников рынка даже к незначительному сокращению предложения.

После объявления Трампом новых санкций против Ирана и обещаний «обнулить» экспорт иранской нефти, вероятность перебоев в поставках из Персидского залива значительно возросла. Руководство Ирана уже предсказывает повышение цен до $100/барр. из-за агрессивной политики Вашингтона.

В связи с возможным сокращением предложения в UBS считают, что нефтяные котировки могут достичь $120/барр. в ближайшие 12 месяцев.

АМЕРИКАНЦЫ ПОДКАЧАЛИ

В конце прошлого года западные инвестиционные компании и специализированные агентства единодушно полагали, что в 2018 году средняя цена на нефть не превысит $50/барр., поскольку американские нефтяники способны значительно нарастить производство и увеличить предложение на рынке. Однако надежды «цивилизованного мира» на быстрый рост добычи в США благодаря подорожанию нефти и «фантастической эффективности» американских нефтяников рассеивается как утренний туман.

В мае в США было добыто 10,442 млн барр. /сут. на 0,3% меньше, чем в апреле и на 300 тыс. барр. /сут. меньше, чем прогнозировало IEA (Управление энергетической информации США). Несмотря на замедление темпов роста, по официальным данным, добыча в середине июля достигла рекордного уровня — 11 млн барр. /сут. — но в конце того же месяца упала до 10,9 млн барр. /сут.

В последнем отчете IEA признала очевидное — США не способны за счет увеличения собственной добычи обеспечить растущий спрос на нефть в мире — и пересмотрела в сторону понижения прогноз на 2018 и 2018 годы.

В этом году средняя добыча в стране составит 10,7 млн барр. /сут. по сравнению с 10,79 млн барр. /сут. согласно предыдущего прогноза, а в 2019 году — 11,7 млн барр. /сут. против 11,8 млн барр. /сут., как ожидалось в июльском отчете.

До конца года EIA еще не раз может пересмотреть свои прогнозы в связи с замедлением темпов роста добычи в США.

РЕЗЕРВНЫХ МОЩНОСТЕЙ НЕ ХВАТАЕТ

По оценкам ряда западных агентств, спрос на нефть в 2018 году вырастет на 1,4-1,5 млн барр. /сут. Согласно данным, содержащимся в последнем отчете EIA, добыча в США увеличится на 1,4 тыс. барр. /сут. Американцы могли бы обеспечить растущие потребности мировой экономики в нефти, если бы не снижение добычи на существующих истощенных месторождениях, которое оценивается в 1,3-1,5 млн барр. /сут.

Кроме того, в связи с экономическими и политическими проблемами в ряде стран ожидается в среднесрочной перспективе снижение добычи в ряде стран, среди которых выделяется Венесуэла. В этой латиноамериканской стране, обладающей крупнейшими в мире запасами нефти, произошел обвал производства.

В июле 2017 года добыча (включая производство синтетической нефти) в стране составляла 2,12 млн барр. /сут. В июле этого года в стране добывается около 1,5 млн барр. /сут. Падение было бы еще более значительным, если бы не поддержка со стороны "Роснефти" и китайских компаний. По утверждениям официальных лиц, Венесуэла способна удержать добычу на текущем уровне, но многие эксперты ожидают дальнейшего падения — до 1 млн барр. /сут. к концу года.

Саудовская Аравия, другие члены ОПЕК, а также Россия, повышают добычу нефти, чтобы компенсировать сокращение предложения и не допустить скачка цен, но резервные добывающие мощности этих стран ограничены.

Аналитики UBS считают, что добыча в Саудовской Аравии приближается к рекордному значению, который может быть достигнут уже в ближайшее время. Резервные мощности страны быстро сокращаются и могут упасть до минимального значения за последние десять лет. Это вызывает озабоченность по поводу способности крупнейшего экспортера увеличить предложение нефти, в случае обострения ситуации из-за санкций против Ирана и сбоев или полного прекращения поставок нефти из Персидского залива.

НЕФТЯНОЙ ШОК ПРИВЕДЕТ К РЕЦЕССИИ

Нервозность участников рынка объяснима. Даже небольшой инцидент в Персидском заливе, мировой кладовой углеводородов, может взорвать мировой нефтяной рынок, а если США добьются поставленной цели и «обнулят» экспорт иранской нефти, то другие страны ОПЕК и Россия не смогут компенсировать сокращение предложения.

Другой причиной взлета нефтяных цен может быть перекрытие Ормузского пролива в следствие конфликта между США и Ираном. Через Ормузский пролив на рынок поступает более 30% от всего объема нефти, которая доставляется потребителям морским путем. Если будет перекрыт пролив на продолжительное время, то это приведет к взлету нефтяных цен.

Ценовые шоки на нефтяном рынке станут причиной падения фондовых рынков. Согласно наблюдениям UBS, ранее резкое подорожание нефти приводило к падению фондовых рынков в среднем на 15%, но котировки восстанавливались в течение шести месяцев.

Если цены на нефть превысят 100/барр. и закрепятся на этом уровне, то это будет иметь негативных эффект на развитие мировой экономики. Кроме того, в случае устойчивой тенденции повышения нефтяных цен, центральные банки многих стран будут вынуждены повысить учетные ставки, чтобы затормозить растущую инфляцию, а это значительно повысит вероятность рецессии в мировой экономике, считают в UBS.