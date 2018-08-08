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«Севергрупп» стала держателем 100% акций «Силовых машин»
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«Севергрупп» стала держателем 100% акций «Силовых машин» 

Rambler News Service 33 минуты назад
Фото: Прайм
Компания «Севергрупп», управляющая активами главного акционера Алексея Мордашова, стала держателем 100% пакета акций «Силовых машин». Об этом сообщает в среду пресс-служба «Силовых машин».
«Сделка по передаче пакета акций энергомашиностроительной компании была проведена в два этапа. На первом этапе пакет акций в размере 99,9999999885175%, принадлежавший компании Highstat Ltd, был передан компании Unifirm Ltd, а пакет акций в размере 0,0000000114825%, находившийся в собственности А. А. Мордашова, передан ООО «Севергрупп». На втором этапе — пакет акций, находившийся в собственности Unifirm Ltd, передан ООО «Севергрупп». В результате цепочки сделок ООО «Севергрупп» является держателем 100% пакета акций», — говорится в сообщении компании.
Компания «Силовые машины» выпускает газовые и паровые турбины, электродвигатели и другое оборудование для тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных электростанций.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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