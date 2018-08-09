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Рынок акций Израиля закрылся падением, TA 35 снизился на 0,52%
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Рынок акций Израиля закрылся падением, TA 35 снизился на 0,52% 

Investing.com Россия 16 минут назад
Фото: Reuters
Investing.com — Фондовый рынок Израиля завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов биомедицинских технологий, коммуникаций и нефти и газа.
На момент закрытия на Тель-Авивской фондовой бирже TA 35 подешевел на 0,52%.
В лидерах роста среди компонентов индекса TA 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Ormat Technologies (TA:ORA), которые подорожали на 1.620,000 п. (9,06%), закрывшись на отметке в 19.500,0000. Котировки Bazan Oil Refineries Ltd (TA:ORL) выросли на 10,0 п. (5,84%), завершив торги на уровне 181,3. Бумаги Bank Hapoalim (TA:POLI) выросли в цене на 32,0 п. (1,26%), закрывшись на отметке 2.572,000.
Лидерами падения стали акции Perrigo Co (TA:PRGO), цена которых упала на 2.260,0000 п. (7,82%), завершив сессию на отметке 26.640,0000. Акции Mizrahi Tefahot (TA:MZTF) поднялись на 143,000 п. (2,13%), закрывшись на уровне 6.567,000, а Nice Ltd (TA:NICE) снизились в цене на 830,000 п. (2,04%) и завершили торги на отметке 39.780,0000.
На Тель-Авивской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (226) превысило количество закрывшихся в плюсе (138), а котировки 32 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,16%, или 0,11, достигнув отметки $67,05 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,39%, или 0,28, до $72,56 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,05%, или 0,60, до отметки $1.221,60 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/ILS выросла на 0,23% до 3,6871, а котировки EUR/ILS упали на 0,10%, достигнув отметки 4,2665.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,22% до 95,16.
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