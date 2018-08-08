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Рынок акций Израиля закрылся падением, TA 35 снизился на 0,54%
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Рынок акций Израиля закрылся падением, TA 35 снизился на 0,54% 

Investing.com Россия 2 часа назад
Фото: Reuters
Investing.com — Фондовый рынок Израиля завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов банковских услуг, биомедицинских технологий и финансов.
На момент закрытия на Тель-Авивской фондовой бирже TA 35 упал на 0,54%.
В лидерах роста среди компонентов индекса TA 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Cellcom Israel Ltd (TA:CEL), которые подорожали на 131,00 п. (6,37%), закрывшись на отметке в 2.187,000. Котировки Sodastream International Ltd (TA:SODA) выросли на 1.880,0 п. (4,26%), завершив торги на уровне 46.020,0. Бумаги Partner Comms (TA:PTNR) выросли в цене на 54,0 п. (3,86%), закрывшись на отметке 1.454,000.
Лидерами падения стали акции Ormat Technologies (TA:ORA), цена которых упала на 1.590,0000 п. (8,17%), завершив сессию на отметке 17.880,0000. Акции Mizrahi Tefahot (TA:MZTF) поднялись на 468,000 п. (6,52%), закрывшись на уровне 6.710,000, а Bank Hapoalim (TA:POLI) снизились в цене на 118,000 п. (4,44%) и завершили торги на отметке 2.540,000.
На Тель-Авивской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (199) превысило количество закрывшихся в минусе (164), а котировки 35 акций практически не изменились.
Котировки акций Ormat Technologies (TA:ORA) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 8,17%, 1.590,0000 п., и завершили торги на отметке 17.880,0000. Котировки акций Sodastream International Ltd (TA:SODA) выросли до исторического максимума, повысившись на 4,26%, 1.880,0 п., и завершили торги на отметке 46.020,0.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 2,53%, или 1,75, достигнув отметки $67,42 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 2,32%, или 1,73, до $72,92 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,02%, или 0,20, до отметки $1.218,10 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/ILS снизилась на 0,11% до 3,6753, а котировки EUR/ILS упали на 0,09%, достигнув отметки 4,2637.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,01% до 95,01.
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