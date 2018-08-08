Аналитики: небольшой рост ARPU — вот все что нужно для одобрения Netflix на Уолл-Стрит

Исследовательская компания Ampere Analysis предполагает, что лидеру SVOD-рынка Netflix будет относительно легко восстановить доверие сообщества инвесторов после разочарования в связи с меньшим на миллион, по сравнению с ожиданиями, числом подписчиков в последнем отчетном квартале.

Аналитики говорят, что до сегодняшнего дня Netflix жил в первую очередь за счет ставки на пользователей, ставя прибыль на второе место, концентрируясь на стимулировании числа подписчиков, и делая это создал растущий дефицит свободных денежных средств. В 2017 году дефицит составил $2,019 млрд Они также добавляют, что несмотря на стабильный рост ARPU, который за 2017 год совокупно вырос на 10%, а рост на национальном уровне продолжился темпами выше, чем на зарубежном, более длительный период зарубежного расширения замедлил темпы роста ARPU.

Тем не менее, Ampere Analysis говорит, что по их подсчетам рост ARPU на $1,68 в месяц позволит Netflix поддерживать нейтральный дефицит. По подсчетам компании ARPU Netflix вырос на $1,14 в месяц за истекшие 3 года, в то время как стоимость базовой подписки изменилась незначительно. Ampere Analysis считает, что если бы ARPU вырос на $2 в месяц, Netflix был бы прибыльным, как в 2012 году и, что более важно, получил бы $377,14 млн к концу 2 квартала 2018 года, когда вызвал гнев Уолл-Стрит.

«Netflix — это ТВ компания, работающая как интернет компания. Если первая часть истории его роста касалась роста числа клиентов, вторая должна быть посвящена росту ARPU», — прокомментировал директор Ampere Analysis Ги Биссон, — «Переключение с одного на другое будет основой будущего успеха. Netflix уже начал это делать, принимая классическую стратегию платного ТВ и предлагая премиальные пакеты. Начиная с низкого уровня ARPU, дополнительно потраченные каждым клиентом Netflix $1,68 в месяц обеспечат Netflix нейтральный дефицит свободных денежных средств. C богатым контентным предложением и маркетинговыми способностями, это вполне осуществимо. Мы считаем, что история Netflix выйдет в конце концов на правильную траекторию».

ИСТОЧНИК: Rapid TV News